Feuer in der Halle! Schock für deutsches Eishockey-Team bei der WM

Um 15.20 Uhr hätte das vierte Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland gegen Dänemark beginnen sollen. Dazu aber ist es nicht gekommen. Der Grund: Nach Informationen von Sport1 ist ein Feuer in der Nähe des Spielertraktes in der Arena in Helsinki ausgebrochen.

Der TV-Sender berief sich dabei auf Augenzeugenberichte von Antti Soramies, selbst Journalist und Vater des deutschen WM-Teilnehmers Samuel Soramies. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn war die 8200 Zuschauer fassende Halle „Helsingin Jäähalli“ komplett geräumt worden.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Dänemark wird wegen eines Brandes mit Verzögerung beginnen

Auch die Spieler beider Mannschaften mussten die Katakomben verlassen. Sportdirektor Christian Künast vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) erklärte laut Sport1-Experte Andreas Niederberger, ein kleinerer Brand in der Halle sei gelöscht worden, die Feuerwehr prüfe die Rauchentwicklung. Die deutschen Spieler warteten derweil in voller Ausrüstung und teilweise in Schlittschuhen vor der Halle auf weitere Informationen. Das Spiel soll nun um 17 Uhr beginnen. (fa)