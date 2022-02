Hymnen-Panne bei Box-Kampf in Polen: Am vergangenen Samstag besiegte Artur Mann (31) den Polen Nikodem Jezewski (30) in Breslau und sicherte sich damit den Intercontinental-Titel der IBO. Doch noch kurz vor Beginn des Kampfes gab es vor allem bei den Deutschen verwirrte Gesichter. Grund dafür: Die Veranstalter spielten eine falsche Strophe der deutschen Nationalhymne – es ertönte die erste statt der dritten Strophe.

„Ich unterstelle keine Absicht, aber sowas darf nicht passieren. Angeblich war ein Praktikant Schuld. Die Polsat-Leute entschuldigten sich für die Sache, es war ihnen sehr unangenehm. Alle in unserem Team waren überrascht“, erklärte Manns Manager Daniel Todorovic (37) nach dem Sieg des Deutschen. Zuerst hatte „Bild“ berichtet.

Box-Kampf in Polen: Falsche deutsche Nationalhymne gespielt

Der Hymnen-Eklat ging weitestgehend an Mann vorbei, der sich zu dem Zeitpunkt bereits auf nichts anderes mehr als auf seinen Gegner konzentrierte. „Erstmal habe ich davon nichts mitbekommen, ich war voll konzentriert im Ring.“

„Erst an der Reaktion meines Teams merkte ich, dass etwas nicht stimmt und mir wurde die Sache klar. Dann habe ich mich aber wieder schnell auf den Kampf konzentriert“, fügte der neue Cruisergewichts-Champion der IBO an.

Die erste Strophe des „Deutschlandlieds“ wird wegen ihrer nationalistischen Umdeutung zur Zeit der NS-Diktatur in Deutschland nicht mehr gesungen. Stattdessen ist inzwischen die dritte Strophe die offizielle deutsche Nationalhymne. (fe)