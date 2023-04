Extremer Vorfall auf einem Parkplatz: Früherer Basketball-Superstar angeklagt

Der ehemalige NBA-Star Shawn Kemp ist wegen Körperverletzung in Zusammenhang mit Schüssen auf einem Parkplatz angeklagt worden. Der ehemalige Profi der Seattle Supersonics, der in den 90er-Jahren sechsmal ins All-Star-Team der besten Basketball-Liga der Welt gewählt wurde, soll auf den Fahrer eines Autos geschossen haben, in dem Kemp sein gestohlenes Handy vermutete.

Nach dem Vorfall Anfang März hatte es zunächst geheißen, Kemp habe in Notwehr gehandelt. Wegen belastender Aufnahmen aus Überwachungskameras sowie einer Textnachricht, in der Kemp die Schüsse ankündigte, wurde der inzwischen 53-Jährige nun angeklagt. Sein Anwalt kündigte an, Kemp werde auf nicht schuldig plädieren. (dpa/lmm)