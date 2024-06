Kurios: Ex-NBA-Profi qualifiziert sich im Beachvolleyball für Olympia

Sieben Jahre lang spielte Chase Budinger in der NBA. Zu den Olympischen Spielen schaffte er es in dieser Zeit nie. In Paris ist der 36-Jährige nun aber dabei – in einer anderen Sportart.

NBA-Stars bei den Olympischen Spielen gibt es in Paris nicht nur auf dem Basketballfeld – auch im Beachvolleyball hat sich ein Ex-Profi nun für die Sommerspiele qualifiziert. Chase Budinger sicherte sich mit seinem Partner Miles Evans am Mittwoch die Teilnahme. Die beiden werden somit als eines der beiden Männer-Duos der USA in Frankreich antreten.

Olympia-Quali für deutsches Duo Ehlers/Wickler gesichert

Der 36-Jährige hatte sieben Spielzeiten in der NBA absolviert und bei den Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers und Phoenix Suns unter Vertrag gestanden.

Chase Budinger (r.) 2011 als Basketballer im Einsatz für die Houston Rockets. IMAGO/Newscom World Chase Budinger (r.) 2011 als Basketballer im Einsatz für die Houston Rockets.

Auch für das zweite US-Duo Andy Benesh/Miles Partain wird es die erste Olympia-Teilnahme sein.

Die deutschen Meister Nils Ehlers/Clemens Wickler haben über ihre internationale Ranglisten-Platzierung die Teilnahme an den Olympischen Spiele ebenfalls bereits sicher. Für Lukas Pfretzschner/Sven Winter ist der Weg über das abschließende olympische Ausscheidungs-Turnier vom 13. bis 16. Juni in Jurmala in Lettland die einzige Chance, sich doch noch für Paris zu qualifizieren. Insgesamt dürfen bei Olympia maximal zwei Duos pro Nation starten.