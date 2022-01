Doch kein Rücktritt? Tom Bradys Vater widerspricht Bericht

Einer der größten Sportler aller Zeiten tritt offenbar ab: Wie „ESPN“ am Samstag berichtet, beendet US-Superstar Tom Brady (44) seine Karriere. Aber: Nur wenige Stunden später dementierte Bradys Vater die Meldung.

Die in der Regel gut informierten US-Journalisten Jeff Darlington und Adam Schefter wollen erfahren haben, dass Brady nach 22 Saisons in der National Football League (NFL) aufhört. Brady gewann mit den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers insgesamt sieben Mal den „Super Bowl“, er gilt als einer der besten Quarterbacks in der Geschichte des American Football und hält zahlreiche Rekorde in diesem Sport.

Tom Brady: Verwirrung um mögliches Karriereende

Als Gründe nennt „ESPN“ „verschiedene Faktoren“, darunter Familie und Gesundheit. Brady ist mit Topmodel Gisele Bündchen verheiratet, beide haben zusammen zwei Kinder. Er wolle sich neuen Herausforderungen stellen und nun sei der richtige Zeitpunkt, um die Karriere zu beenden.

Bestätigt hat Brady seinen Rücktritt bislang nicht. Sein Vater Tom Brady Sr. dementierte die Meldung wenig später sogar: „Tommy hat noch keine endgültige Entscheidung getroffen und jeder der etwas Anderes sagt, liegt falsch“, sagte Brady Sr. „NFL Network“. „Bally Sports“ berichtet zudem, dass Brady nach der Veröffentlichung der „ESPN“-Story Tampa Bays Manager Jason Licht kontaktiert habe, um ihm mitzuteilen, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei.

Vergangenen Sonntag war Brady mit Tampa Bay in den NFL-Playoffs ausgeschieden, die Buccaneers hatten nach einer Aufholjagd letztlich knapp mit 27:30 gegen die Los Angeles Rams verloren. Am Samstag und Sonntag finden die Halbfinalspiele statt, Los Angeles trifft auf die San Francisco 49ers, außerdem duellieren sich die Kansas City Chiefs und die Cincinnati Bengals.