Es war sein letztes Turnier: Bitteres WM-Aus für einen Ex-Hamburger

Drama um den früheren Hamburger Domagoj Duvnjak: Für den Anführer von Kroatiens Handballern ist die WM im eigenen Land vorzeitig beendet. Der Kapitän, der sein Heimatland in seinem letzten Turnier zu einer Medaille führen wollte, verletzte sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Argentinien (33:18) am Freitag an der Wade und kann nicht mehr ins Turniergeschehen eingreifen.

Laut des kroatischen Mediums „sportnet.hr“ bestätigte der nationale Verband die Verletzung des Spielmachers vom THW Kiel am Samstag. Nationaltrainer Dagur Sigurdsson nominierte Igor Karacic nach.

Duvnjak ist kroatischer Rekordnationalspieler und -torschütze

Duvnjak (einst beim HSV Handball aktiv) hatte vor der Weltmeisterschaft (bis 2. Februar) angekündigt, sein letztes Turnier für die Kroaten zu bestreiten. Doch nun erlebt er ein bitteres Déjà-vu: Bereits bei der kroatischen Heim-EM 2018 hatte den Rückraumspieler eine Wadenverletzung vor eigenem Publikum vorzeitig gestoppt.

Der heute 36 Jahre alte Duvnjak ist kroatischer Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze, er war bereits bei der WM 2009 im eigenen Land dabei und gewann damals Silber.

Dies könnte Sie auch interessieren: Handball-Krimi wird zum Quoten-Hit – aber nur Wolff in Weltmeister-Form

In der Bundesliga spielt er seit 2009. Im Dezember verlängerte der Welthandballer von 2013 seinen Vertrag mit dem THW Kiel, mit dem er Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger wurde, bis 2026. (sid/tm)