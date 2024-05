„Es war sehr chaotisch“: Golf-Star kurz vor Turnierstart festgenommen

Der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler ist vor der zweiten Runde der PGA Championship in Louisville/Kentucky vorübergehend festgenommen und mit Handschellen gefesselt worden. Dies berichtet der US-Sportsender ESPN.

Demnach habe Scheffler versucht, am Freitagmorgen (Ortszeit) mit seinem Auto eine Polizeiabsperrung vor dem Klubgelände zu umfahren. Danach habe ein Polizist den 27 Jahre alten Texaner gestoppt, ihn zum Aussteigen aus seinem Fahrzeug aufgefordert und danach sofort festgesetzt.

Fußgänger bei Unfall von Shuttlebus getötet

„Es war eine sehr chaotische Situation. Es gab ein großes Missverständnis, ich hatte nie die Absicht, irgendeine der Anweisungen zu missachten“, sagte Scheffler: „Ich hoffe, dass ich das beiseite schieben und mich heute auf den Golfsport konzentrieren kann.“

Die Polizeiabsperrung war errichtet worden, nachdem es am frühen Freitagmorgen einen tödlichen Unfall gegeben hatte. Dabei war ein Fußgänger kurz vor dem Valhalla Gold Club von einem Shuttlebus erfasst und getötet worden. Der Familie des bei dem Verkehrsunfall getöteten Mannes spreche er sein Beileid aus, sagte Scheffler.

Scheffler drohen juristische Folgen

Was zunächst nach einem Missverständnis aussah, könnte ernstere juristische Folgen für den Golfer haben. Dem Profi, der sich vehement gewehrt haben soll, werden laut Polizeibericht vier Straftatbestände zur Last gelegt, darunter tätlicher Angriff und rücksichtsloses Fahren.

Scheffler wurde in Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt, das Louisville Department of Corrections veröffentlichte ein Foto des Stars in orangefarbener Gefangenenkleidung. Rund eine halbe Stunde nach seiner Freilassung traf Scheffler pünktlich zum Abschlag im Klubhaus ein.

Aufgrund der Vorfälle konnte die zweite Runde nicht wie geplant beginnen, erst mit 80 Minuten Verspätung begann der Durchgang am Freitag. (sid/fs)