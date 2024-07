„Es ist nicht so, dass nichts mehr geht …“: Sorge um deutschen Tischtennis-Star

Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov hat aufgrund von Fußproblemen auf den letzten Test vor Beginn der Olympischen Spiele verzichtet. Der zweimalige Olympia-Dritte ließ die Paris Challenge in Düsseldorf aus, weil er sich am Freitag in seinem Einzel gegen seinen Fuldaer TTBL-Teamkollegen Fanbo Meng eine leichte Verletzung im rechten Fuß zugezogen hatte. Der Deutsche Tischtennis-Bund sprach von einer „Vorsichtsmaßnahme“.

Die Teilnahme an den Olympischen Spielen sieht der ehemalige Weltranglistenerste nicht gefährdet: „Ich habe gestern im zweiten Satz gegen Fanbo eine kleine Zerrung gespürt. Es ist nicht so, dass nichts mehr geht, aber es tat ein bisschen weh“, sagte Ovtcharov. „Deshalb wollte ich kein Risiko eingehen, war heute beim Arzt und habe den Fuß behandeln lassen,“ ergänzte der 35-Jährige.

Er hoffe, dass er nach zwei Tagen Pause wieder bei 100 Prozent sei. Am Sonntag sind die beiden Individualstarter Ovtcharov und Dang Qiu mit dem Zug nach Paris gereist. (sid/bv)