Es ist Liebe! Taylor Swift und dieser Football-Star lassen das Netz explodieren

Taylor Swift schlug die Handflächen wie wild ans Plexiglas, als ihr Travis Kelce inmitten der gigantischen Aufregung auch noch einen Touchdown schenkte. Und das Internet explodierte. Das Gold der sozialen Medien liegt schon immer an der Schnittstelle zwischen Sport und Popkultur vergraben – dieses Ereignis war eine riesige, funkelnde Schatztruhe.

Yes, it’s true! Taylor Swift, der Musik-Weltstar mit mehr Instagram- und Twitter-Followern, als Amerika Einwohner hat, die Ikone der Selbstermächtigung, die zuletzt mit einem Konzert eine messbare Erschütterung der Erde auslöste, verließ das Arrowhead Stadium von Kansas City an der Seite von Travis Kelce. Mit dem smarten und gleichsam heiß begehrten Passfänger des besten Football-Teams der Welt, der vor Jahren in einer Fernsehshow („Catching Kelce“) eine Freundin suchte.

„Hi, wie geht’s?“, rief Swift (33), sie hatte sich zum knallroten Lippenstift eine Chiefs-Jacke um die Hüfte geknotet. Kelce, ebenfalls 33, trug einen Anzug, der aussah, als wäre er unter einer Leiter durchgelaufen, auf der gerade ein Eimer blaue Farbe umgekippt ist.

Alle drehten durch an diesem Football-Sonntag. Journalisten, die sonst die Armhaltung von Quarterbacks beim Wurf sezieren, analysierten mit Verve die Startaufstellung in der VIP-Loge: Donna Kelce, Travis‘ Mutter, neben Taylor! War das schon die Bestätigung der Gerüchte? War von ihren Lippen nicht eben „Let’s fucking gooooo!“ abzulesen? Doch, doch.

Chiefs-Coach Andy Reid, stabile 65 Jahre alt, ein Fels von einem Mann mit Walross-Schnauzer, wurde plötzlich gefragt, ob er Taylor Swift schon einmal getroffen habe. Ebenso Star-Quarterback Patrick Mahomes. „Nein, habe ich nicht“, antwortete der lächelnd, „aber anscheinend wird sich das ja bald ändern.“

Da Kelce gerne Unfug verzapfe, erzählte Mahomes, war die Ankündigung, Swift werde zwei Monate nach ihrem Konzert in Arrowhead nun auch zum Spiel kommen, nicht sonderlich ernst genommen worden. Bis die Kameras sie erfassten. Mahomes sah sich fortan „unter Druck, Travis den Ball zu geben: Ich glaube, er wollte genauso sehr in die Endzone, wie die Swifties ihm das gewünscht haben“.

Spielausgang fast schon nebensächlich

Die „Swifties“ sind die mindestens eine halbe Milliarde Fans des Popstars mit Welthits wie „Shake It Off“, „Style“ (in dem angeblich die Trennung von Sänger Harry Styles verarbeitet wird) oder „Cruel Summer“. Wenn Travis Kelce die Sängerin datet, datet er ihre Fans gleich mit.

Ach so: Das Spiel war gegen die Chicago Bears. 41:10. Aber auch ein 304:27 wäre wohl egal gewesen. US-Medien nannten es übrigens einen lockeren Sieg – „a swift win“. (sid/lsc)