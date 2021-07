Erster Formel-1-Crash der Saison: Williams-Star muss nach Unfall ins Krankenhaus

Die Formel 1 hat ihren ersten Unfall der neuen Saison: Im dritten freien Training im österreichischem Spielberg landete Neuling Nicholas Latifi in der Bande und musste ins Krankenhaus.

In Kurve 1 verlor der 25-jährige Kanadier, der im Williams in seine erste Saison in der höchsten Rennklasse geht, die Kontrolle über sein Fahrzeug, landete in der Bande und drehte sich mehrfach.

Formel 1: Latifi muss ins Krankenhaus

Latifi sprang eigenständig aus seinem Boliden, zur Sicherheit kam er mit dem Medical Car ins Krankenhaus. Es gab aber Entwarnung. An seinem Wagen riss der Frontflügel ab.

(max)