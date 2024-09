Erster Auftritt beim HSV Hamburg: Ex-TV-Star Andreas Türck wechselt zum Sport

Es scheint die Zeit der Comebacks zu sein. Am Samstag wird sich Stefan Raab nach langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit zeigen, bei seinem Boxkampf gegen Regina Halmich. Nun ist auch Andreas Türck nach sieben Jahren Pause zurück – und zwar als Sportmoderator beim Sport-Streaming-Anbieter DYN.

Der 55-Jährige war von 1998 bis 2002 einer der erfolgreichsten Moderatoren im deutschen Fernsehen – mit einer eigenen Talkshow auf ProSieben, die seinen Namen trug. Doch 2004 fand seine steile Karriere ein vorerst unerwartetes Ende.

Vorwurf der Vergewaltigung: Türck wird freigesprochen

Gegen Türck wurde ein Verfahren wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung eingeleitet, das jedoch im September 2005 mit einem Freispruch endete, den die Staatsanwaltschaft selbst beantragt hatte, da erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers bestanden. Dennoch zog sich der Moderator aus dem öffentlichen Leben zurück.

Das Engagement als Moderator bei DYN ist bereits das zweite Comeback Türcks. Zwischen 2013 und 2017 war er als Moderator der Sendung „Abenteuer Leben“ bei Kabel Eins zurück. Der Sportsender dürfte ihm deutlich besser liegen, denn Türck spielte in der Saison 1986/87 selbst Handball in der 2. Bundesliga beim TuS Eintracht Wiesbaden. Und auch wenn das schon eine Weile her ist, den Bezug zum Sport hat er nie verloren.

DYN-Chef überzeugt: „Wird neue Impulse bringen“

„Handball war schon immer meine große Leidenschaft und die Möglichkeit, das jetzt mit meiner langjährigen Erfahrung als Moderator zu verbinden, ist großartig. Seit meiner Kindheit habe ich selbst Handball gespielt, und auch nach meinem Wechsel in die Medienwelt hat mich dieser Sport nie losgelassen“, sagt Türck, der sich auf die neue Aufgabe freut. „Jetzt wieder aktiv im Handballumfeld zu sein, diesmal in der Rolle des Moderators, fühlt sich fast so an, als würde ich nach Hause kommen.“

Ob es am Ende wie das Zuhause ist, wird sich bei seinem ersten Auftritt am 15. September beim HBL-Spitzenspiel zwischen dem HSV Hamburg und Double-Sieger SC Magdeburg zeigen.

Doch DYN-CEO Andreas Heyden ist sich bereits sicher, dass Türck eine Bereicherung darstellen wird. „Nicht nur als erfahrener Moderator und ehemaliger Handballer wird Andreas Türck neue Impulse einbringen, von denen die Handball-Fans bei Dyn profitieren, sondern auch mit seiner Leidenschaft für den Sport. Seine langjährige Sendeerfahrung wird unsere Übertragungen inhaltlich bereichern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“