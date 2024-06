Am Freitagvormittag wird der Diskus aus der Hand von Mika Sosna durch die römische Luft fliegen. Und hoffentlich auch am Abend. Dann hätte der 20-Jährige aus Bergedorf die Qualifikation für den EM-Endkampf geschafft. Und er will mehr: Sosna, Hamburger Leichtathletik-Ass, steht vor seinem ganz großen Wurf – der Qualifikation für die Olympischen Spiele. Die Norm dafür hat er bereits erreicht.