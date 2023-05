Er wurde nur 58 Jahre alt: Früherer DEL-Star Petr Klima tot aufgefunden

Der frühere DEL- und NHL-Profi Petr Klima, 1990 Stanley-Cup-Sieger mit den Edmonton Oilers, ist am Donnerstag im Alter von 58 Jahren gestorben. Das gaben die Kanadier und der Eishockey-Weltverband IIHF bekannt.

Der tschechische Stürmer wurde in Chomutov leblos aufgefunden, Informationen zur Todesursache gibt es noch nicht.

Klima spielte in Deutschland für Krefeld und Wolfsburg

Klima erzielte eines der bedeutendsten Tore der Oilers-Geschichte. In der dritten Verlängerung des ersten Finales 1990 gegen die Boston Bruins traf er zum 3:2 (116.) und beendete das Spiel. Es war die längste Begegnung in einer NHL-Finalserie, ein Stromausfall hatte für eine 26-minütige Unterbrechung gesorgt.

In der NHL spielte Klima neben Edmonton für die Klubs Detroit Red Wings, Tampa Bay Lightning, Los Angeles Kings und Pittsburgh Penguins. 1997/98 lief der Profi in der DEL für die Krefeld Pinguine auf, 1994/95 stand Klima beim EC Wolfsburg unter Vertrag. Klimas Söhne Kevin und Kelly spielen in der tschechischen Liga. (sid/dv)