„Er wird zu Hause bleiben“: Überflieger Paschke fliegt aus dem Weltcup-Team

Skispringer Pius Paschke verzichtet nach dem enttäuschenden Wochenende in Willingen auf den Weltcup in Lake Placid/USA.

„Wir haben uns in Ruhe besprochen. Pius Paschke wird aus dem Weltcup herausgehen, er wird zu Hause bleiben und ein ruhiges Training machen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Den Platz des fünfmaligen Saisonsiegers nimmt am kommenden Wochenende Stephan Leyhe ein.

Skispringen: Pius Paschke will in Sapporo dabei sein

Paschke war in Willingen nur auf den Plätzen 27 und 31 gelandet. „Das war ein sehr enttäuschendes Wochenende“, sagte der 34-Jährige: „Für mich war das eher ein Schritt nach hinten – daher haben wir uns entschieden, dass ich nicht nach Lake Placid fliege. Ich werde in Ruhe die eine oder andere Einheit trainieren, und dann freue ich mich auf Japan.“ In Sapporo findet am 15. und 16. Februar die Generalprobe für die WM in Trondheim statt.

Paschke hatte fünf der ersten acht Saisonspringen gewonnen und war als Führender im Gesamtweltcup zur Vierschanzentournee gereist. Inzwischen ist er mit 875 Punkten hinter die Österreicher Daniel Tschofenig (1346), Jan Hörl (1143) und Stefan Kraft (895) auf Rang vier abgerutscht. (aw/sid)