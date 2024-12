Er machte Schmitt und Hannawald groß: Trauer um Skisprung-Trainer Steiert

Der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Wolfgang Steiert ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV). In der Position als Heimtrainer hatte der Schwarzwälder in den Glanzzeiten des deutschen Skispringens Martin Schmitt und Sven Hannawald zu WM- und Olympia-Gold geführt.

„Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie“, teilte der DSV mit. Hannawald kondolierte via Instagram. Der heute 50-Jährige sei „einfach nur froh, dass sich unsere Wege damals Anfang der 90er gekreuzt haben und du mich an die Hand genommen hast. Trainer sind die wichtigsten Personen, die am Ende Menschen wie mir, Erfolg bringen. Unseren größten Erfolg wird uns niemand nehmen können. Ich bin dankbar und stolz.“

Steiert arbeitete als Cheftrainer für Russland

2003 stieg Steiert nach der Entmachtung von „Goldschmied“ Reinhard Heß zum Cheftrainer auf, wurde aber nach einem Jahr ohne große Erfolge wieder entlassen. Von Ende 2004 bis 2010 führte er dann als Nationaltrainer die russischen Springer an die Weltspitze heran.

Im November 2010 kehrte der Vater zweier Töchter zum Deutschen Skiverband zurück und arbeitete als Landestrainer am Skiinternat Furtwangen. (sid)