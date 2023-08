Er hatte schon einen NHL-Vertrag: Russisches Supertalent stirbt mit 21 Jahren

Das russische Eishockey-Toptalent Rodion Amirov ist im Alter von nur 21 Jahren an einem Hirntumor verstorben.

Wie die Toronto Maple Leafs aus der nordamerikanischen NHL mitteilten, erlag Amirov am Montag in einer Münchner Klinik seinem Krebsleiden.

Die Maple Leafs hatten den Stürmer in der Draft 2020 an Position 15 gezogen und später mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Amirov spielte vorerst weiter in seiner Heimat, ehe Anfang 2022 die Krankheit diagnostiziert wurde.

„Es ist unglaublich traurig, einen jungen Mann mit so vielversprechender Zukunft von uns genommen zu sehen“, sagte Maple-Leafs-Präsident Brendan Shanahan. (sid/fs)