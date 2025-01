Er hat noch Vertrag, aber Superstar verkündet Abschied: „Ich bin raus, Bruder“

Erstmals in seiner Karriere hat Footballstar Tyreek Hill die NFL-Playoffs verpasst, wohl Grund genug, sich von den Miami Dolphins zu verabschieden.

„Ich bin raus, Bruder“, sagte der Wide Receiver Reportern nach dem 20:32 im letzten Hauptrundenspiel bei den New York Jets, „es war toll, hier zu spielen, aber letzten Endes muss ich das tun, was für meine Karriere am besten ist.“

Tyreek Hills Vertrag in Miami läuft noch bis 2026

Hill, 2020 Super-Bowl-Champion mit den Kansas City Chiefs, war im März 2022 von Missouri nach Florida gewechselt. Sein Fünfjahresvertrag läuft noch bis zum Ende der Saison 2026, bei X bedankte sich Hill dennoch bereits für die Unterstützung der Dolphins-Fans.

Mit 959 Yards Raumgewinn und sechs Touchdowns bei 81 Catches hat der 30-Jährige seine bislang schwächste Spielzeit für das Team hinter sich.

„Ich bin zu sehr Wettkämpfer, um einfach nur da draußen zu sein“, sagte Hill, der gegen die Jets im letzten Viertel nicht mehr zum Einsatz gekommen war. „Ich wurde kurz vor einem Drive darüber informiert, dass er nicht verfügbar ist. Ich wurde nicht darüber informiert, dass es sich nicht um eine neue Verletzung handelt“, erklärte Headcoach Mike McDaniel vielsagend. Zu Hills Abschiedsgedanken wollte sich der Trainer nicht äußern. (sid/mb)