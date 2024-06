Am Mittwoch saß Ben Ellermann vom FC St. Pauli sieben Stunden im Bus, um zurück in seine Geburtsstadt zu kommen. Mit im Gefährt: die Kollegen der deutschen Siebener-Rugby-Nationalmannschaft, die am Wochenende in Hamburg Europameister werden will. Dafür verbrachten Ellermann und Co. einige Tage in Heidelberg – um nun in Hamburg europäisches Gold zu erlangen.