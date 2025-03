„Elend pur“: IOC-Boss Bach pestet gegen Reform der Bundesjugendspiele

Laut IOC-Präsident Thomas Bach leide die Leistungsbereitschaft in Deutschland unter der Reform der Bundesjugendspiele für die 3. und 4. Schulklassen. „Dass der Wettkampf in Grundschulen jetzt abgeschafft wurde, ist Elend pur“, sagte Bach der „Bild“: „Es widerspricht allem, wofür der Sport und eine Gesellschaft stehen.“

Der Sportfunktionär, der im Sommer sein Amt an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees abgibt, sieht gravierende Auswirkungen durch die seit 2023 geltenden Anpassungen. „Eine Gesellschaft lebt am Ende von Leistung. Wenn man Anstrengung und Leistung schon im Sport abwürgt, dann muss man sich über den Zustand dieses Landes nicht wundern“, sagte Bach am Rande der Versammlung des Europäischen Olympischen Komitees (EOC) in Frankfurt.

Sportlehrerverband widerspricht Thomas Bach

Der 71-Jährige sparte nicht mit pauschaler Kritik. „Wir müssen uns in Deutschland endlich mal wieder für etwas Positives begeistern. Das dann auch wirklich wollen und anstreben. Und nicht immer nur zweifeln, was alles schiefgehen könnte“, sagte Bach: „Das sage ich als deutscher Staatsbürger, nicht als IOC-Präsident. Dazu gehört auch ein gesellschaftspolitisches Bekenntnis zur Leistung, das uns ein wenig abhanden gekommen ist.“

Bis zur Reform war es Grundschulen freigestellt, Bundesjugendspiele in der 3. und 4. Klasse als Wettkampf auszutragen. Nun ist der Wettbewerb verpflichtend. Durch die Änderung sollte der Sport kinderfreundlicher und motivierender werden. Das bedeute jedoch nicht, dass es sich um ein „rein spielerisches Angebot handelt“, wie es vom zuständigen Ausschuss für die Bundesjugendspiele heißt. Weiter werden Ehren-, Sieger- und Teilnehmerurkunden vergeben.

Dennoch gab es seit der Reform immer wieder heftige Kritik. Dagegen wehrt sich der Deutsche Sportlehrerverband (DSLV): „Die Durchführung der Bundesjugendspiele – egal in welcher Form – wird weder den deutschen Spitzensport noch die körperlichen Dispositionen unserer Kinder oder gar deren generelle Einstellungen zur sogenannten Leistungsgesellschaft retten oder gefährden.“ (sid/mb)