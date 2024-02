Eklat noch vorm Spiel: NBA-Star schlägt Gegenspieler – und wird festgenommen

Gewalt-Eklat vor dem Spiel der Detroits Pistons gegen die Phoenix Suns (100:116): Isaiah Stewart soll im Spielertunnel nach einer Auseinandersetzung zugeschlagen haben. Der 22-Jährige wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen.

Die Detroit Pistons musste im Spiel gegen Phoenix auf ihren 2,03 Meter großen Nachwuchsspieler verzichten, da dieser laut „The Athletic“ seinem Gegenspieler im Tunnel vor dem Spiel mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Er und sein Gegner sollen sich Brust an Brust gegenübergestanden haben, bevor Stewart die Nerven durchbrannten. Die Polizei griff ein und nahm den Angreifer vorläufig fest.

Stewart nicht zum ersten Mal auffällig in Sachen Gewalt

Sein Gegenüber: Center der Phoenix Suns, Drew Eubanks. Der 27-Jährige äußerte sich noch vor dem Spiel: „Ich bin einfach reingekommen, es wurden Worte ausgetauscht, dann bekam ich einen heftigen Schlag, der Sicherheitsdienst griff ein und das war’s“. Der Pressesprecher der Suns unterstützt Eubanks’ Aussage, dass „die Attacke aus dem Nichts kam“ und „eine solche Anwendung von Gewalt nicht zu akzeptieren ist“. Er fügte hinzu: „Wir stehen auf der Seite von Drew und werden mit der NBA und der Polizei zusammenarbeiten“.

Der Verdacht einer solchen Gewalttat verhärtet sich beim Blick in Stewarts Vergangenheit. Im letzten Jahr wurde der 22-Jährige aus einem Spiel geworfen, weil er NBA-Guard Patrick Beverly zu Boden stieß. 2021 wurde außerdem eine Zwei-Spiele-Sperre gegen ihn verhängt, nachdem Stewart Superstar LeBron James, der ihn mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen hatte, angegriffen hatte.

Die Detroit Pistons erklärten, dass ihnen „der Vorfall zwischen Isaiah Stewart und Drew Eubanks bekannt“ sei. „Wir sammeln nun Informationen, was genau passiert ist und was der Auslöser war. Im Anschluss werden wir uns mit der NBA und der Polizei in Verbindung setzen“, heißt es in dem Statement weiter. Stewart selbst sprach nach seiner Freilassung nicht über den Vorfall.