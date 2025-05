Vorhang auf für die ganz große Eishockey-Bühne: Vom 9. bis 25. Mai findet in Dänemark und Schweden die WM statt. Mit dabei sind zahlreiche NHL-Größen wie Kanadas Superstar Sidney Crosby. Der Deutsche Eishockey Bund (DEB) kann ebenfalls auf reichlich NHL-Erfahrung setzen – auch hinter der Bande. Dort assistiert erneut Serge Aubin, Meister-Trainer in Berlin und der letzte Coach in der Geschichte der Hamburg Freezers. Im MOPO-Gespräch erklärt er den deutschen Aufschwung im Eishockey.