Im Kopf sind Deutschlands Handballer im Endspielmodus. Vier Partien in der Hauptrunde der Heim-WM, jede ein Finale. Vor dem Auftakt gegen Island am Donnerstag in Köln spricht Handball-Legende Stefan Kretzschmar exklusiv in der MOPO über die Halbfinalchancen der DHB-Auswahl und die kommenden vier Gegner. Der Sportvorstand der Füchse Berlin, der bei der EM für Dyn als Experte im Dauereinsatz ist, sagt, was besser werden muss und welche Maßnahmen von Bundestrainer Alfred Gislason nötig sind.

Der Druck steigt. Mit null Punkten startet Deutschland nach der 30:33-Niederlage gegen Frankreich mit dem wegweisenden Duell gegen Gislasons Heimat-Team (Donnerstag, 20.30 Uhr, ZDF und Dyn) in die heiße Phase.

„Eines ist klar: du darfst jetzt kein Spiel mehr verlieren, wenn es mit dem Halbfinale klappen soll“, weiß Kretzschmar. Hoffnung auf einen Durchmarsch machen ihm die bislang gezeigten Leistungen des DHB-Teams und vor allem die kommenden Gegner. „Das ist nichts, was mir Angst macht. Da wartet keine Übermannschaft“, sagt der 50-Jährige im Hinblick auf die Spiele gegen Island, Österreich (Samstag), Ungarn (Montag) und Kroatien (Mittwoch). „Wir gehen der absoluten Weltspitze ja aus dem Weg.“

Handball-EM: Stefan Kretzschmar warnt die DHB-Auswahl

Sein Gegner-Kurzcheck: „Island war für mich vor der EM der Geheimfavorit, weil sie überragende Eins-gegen-eins-Spieler haben, aber es läuft nicht. Das gibt mir Rätsel auf. Vielleicht stimmt auch die Chemie nicht. Ich hoffe, dass nicht ausgerechnet gegen uns der Knoten platzt. Der Weg, Island zu schlagen, sind spielerische Mittel und körperliche Präsenz.“

Österreich ist das Überraschungs-Team. „Respekt, dass sie Spanien ausgeschaltet haben. Die sind auf einer Welle, haben null Druck, aber Österreich muss man schlagen. Diesen Anspruch muss man als deutsche Mannschaft einfach haben.“ Unerwartet stark spielen bislang die Ungarn auf, „aber von der Qualität im Kader und der individuellen Klasse sehe ich uns im Vorteil“.

Kretzschmar hält alle DHB-Gegner für definitiv „schlagbar“

Kroatien habe „zwei Gesichter“, sagt er. „Die brennen ein Feuerwerk gegen Spanien ab, spielen dann aber unentschieden gegen Österreich. Gegen Deutschland werden sie extrem heiß sein, sie kommen ohnehin über die Emotion. Man muss ihnen das Messer zwischen den Zähnen wegziehen. Da sind Mentalität und Körpersprache gefragt. Es gilt, auszustrahlen: Hier gewinnt heute nur einer.“

Kretzschmars Fazit: Deutschland hat es in der Hand und noch alle Chancen. „Diese vier Gegner sind für uns schlagbar und machbar.“ Zwar könne die DHB-Auswahl auch gegen alle vier verlieren, aber er sei „positiv gestimmt“, sagt der frühere Weltklasse-Linksaußen. „Ich glaube an das Halbfinale.“

Im Angriff gibt es bei Deutschland noch Luft nach oben

Voraussetzung: „Deutschland braucht weiterhin einen starken Andi Wolff und eine starke Abwehr, die gegen Frankreich nicht immer gut stand. Aber die Physis, Wucht und individuelle Klasse der Franzosen ist auch herausragend“, so Kretzschmar. Grundsätzlich mache ihm der Abwehr-Torwart-Verbund „Mut“.

Luft nach oben sieht er vor allem im Angriff. „Unser Tempospiel muss verbessert werden. Wir müssen das forcieren, es noch konsequenter durchziehen“, fordert der 218-malige Nationalspieler.

Die deutsche Mannschaft hat ihn bei dieser EM bislang begeistert, aber nicht restlos überzeugt. „Unsere erste Sieben ist wirklich gut. Aber dahinter gibt es viele Fragezeichen. Man sieht, dass das Niveau gegen ein Weltklasseteam wie Frankreich nicht gehalten werden kann, wenn gewechselt wird. Es gibt einen Leistungsabfall. Das ist einfach so. Da kann ich Alfred verstehen, dass er in so einem engen Spiel ungern wechselt – vor allem, wenn es gerade läuft. Andererseits: Wird wenig gewechselt, macht sich in der Schlussphase der Kräfteverschleiß bemerkbar. Ein schwieriger Spagat.“

Spielmacher Juri Knorr ist nicht zu ersetzen, braucht aber mehr Pausen. Eine Situation, für die es Lösungen braucht, sagt Stefan Kretzschmar. IMAGO/Steinbrenner Spielmacher Juri Knorr ist nicht zu ersetzen, braucht aber mehr Pausen. Eine Situation, für die es Lösungen braucht, sagt Stefan Kretzschmar.

Sorgen bereitet Kretzschmar die hohe Belastung des DHB-Spielmachers. „Juri Knorr braucht Pausen, auch wenn es nur zehn Minuten sind, damit er in der Crunch Time voll da ist. Das ist auf Dauer zu heftig, dass er in Angriff und Abwehr quasi durchspielt. Das geht nicht konstant 60 Minuten. Das weiß Alfred auch. Man muss Wechseloptionen haben und davon Gebrauch machen.“

Kretzschmar hält Pausen für Knorr, Golla und Co. für nötig

Das Problem: Es gibt keine Back-up-Lösung auf der Mitte ohne Nachteile. Nominell kommen Philipp Weber und Nils Lichtlein infrage. Der Haken: Beide sind keine guten Abwehrspieler, was eine Auswechslung zwischen Angriffs- und Abwehrsituation erfordert. Youngster Lichtlein hat bislang kaum gespielt.

Mit fortschreitender Turnierdauer summiert sich die Belastung, nimmt der Verschleiß zu. Auch deshalb sagt Kretzschmar: „In Sachen Qualitäts- und Zeitmanagement müssen Lösungen gefunden werden. Das gilt für Knorr, aber auch für Golla und Köster, die extrem wichtig sind, aber auch Pausen benötigen. Deshalb ist es wichtig, allen Spielern im Kader zu vertrauen.“ Für eine erfolgreiche EM braucht es auch die Breite.