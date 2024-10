„Eines der größten Geschenke“: LeBron James schreibt mit Sohn Bronny Geschichte

Basketball-Superstar LeBron James und dessen Sohn Bronny haben NBA-Geschichte geschrieben: Die beiden waren beim Saisonauftakt der Los Angeles Lakers am Dienstagabend (Ortszeit) das erste Vater-Sohn-Duo, das in der besten Liga der Welt in einer Partie der regulären Spielzeit gemeinsam auf dem Feld stand. Die Lakers feierten dabei einen 110:103-Heimerfolg gegen die Minnesota Timberwolves.

„Ich habe wegen dieser Liga eine Menge Zeit verloren“, sagte LeBron James nach der Partie: „Diesen Moment zu haben, in dem ich immer noch arbeite und an der Seite meines Sohnes arbeiten kann, ist eines der größten Geschenke, die ich je von dem Mann da oben bekommen habe.“

LeBron, 39, und der 20-jährige Bronny James betraten gegen Ende des zweiten Viertels, als die Lakers mit 51:35 in Führung lagen, gemeinsam das Parkett. Der Moment war perfekt inszeniert: Am Spielfeldrand saßen Ken Griffey senior und Ken Griffey junior, die in den 90er-Jahren als Vater und Sohn für die Seattle Mariners in der Major League Baseball (MLB) für einen historischen gemeinsamen Auftritt gesorgt hatten. „Wir haben Geschichte geschrieben, jetzt können wir Geschichte sehen“, sagte Griffey junior, der kurz vor Spielbeginn mit seinem Vater für Fotos mit LeBron und Bronny James posiert hatte.

Bronny James kam im Sommer zu den Lakers

Die Lakers hatten Bronny James beim Draft im Sommer in der zweiten Runde an 55. Stelle ausgewählt. Schon in der Pre-Season hatte LeBron mit seinem Sohn beim 114:118 gegen die Phoenix Suns gemeinsam auf dem Feld gestanden. Gegen die Timberwolves verbuchte LeBron James am Ende 16 Punkte, Bronny kam in seinem Kurzeinsatz von knapp drei Minuten auf einen Rebound. Bester Werfer für LA war Anthony Davis mit 36 Zählern.

James senior träumte schon lange davon, mit Bronny in der NBA zusammenzuspielen. Leicht wird es für seinen Sprössling aber nicht. Erst bei der Generalprobe kurz vor dem Saisonstart war Bronny James mit 17 Punkten, vier Rebounds und drei Steals ein Befreiungsschlag gelungen. In den fünf Testspielen zuvor lag er im Durchschnitt bei 1,6 Punkten in 12,4 Minuten und einer Feldwurfquote von 20 Prozent.

Die Vorfreude auf das James-Doppelgespann hatte die Vorbereitungen der Lakers auf die neue Saison dominiert. Es wird erwartet, dass Bronny James den größten Teil seiner Rookie-Saison in der G-League und nicht in der ersten Mannschaft der Lakers verbringen wird. (SID/js)