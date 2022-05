Eine Viertelmilliarde Dollar! Dieser NBA-Star soll einen Rekord-Vertrag bekommen

Die NBA steht kurz vor einem Rekorddeal: Nikola Jokic soll in Kürze einen „Supermax-Vertrag“ bei den Denver Nuggets unterschreiben, der ihm in fünf Jahren Laufzeit rund 260 Millionen US-Dollar einbringen wird. Dies berichtet „The Athletic“. Jokic würde sich damit zum am besten bezahlten Basketball-Spieler der Geschichte machen.

Nikola Jokic wurde unlängst zum zweiten Mal in Folge zum MVP der Regular Season in der amerikanischen Basketball-Eliteliga NBA gekürt. Doch da sein Vertrag nach der kommenden Saison ausläuft, schien seine langfristige Zukunft bei den Denver Nuggets unklar.

Strahinja und Nemanja, die Brüder und Berater des Basketball-Stars, trafen sich zuletzt mit Nuggets-Hauptgeschäftsführer Calvin Booth und dessen rechter Hand Tommy Balcetis, um über die Zukunft des Teams zu diskutieren.

Denver Nuggets: Tim Connelly zieht es zu den Minnesota Timberwolves

Nachdem der bisherige Nuggets-Boss Tim Connelly das Franchise in Richtung Minnesota verlassen hatte, wurde viel über einen Abgang von Jokic spekuliert. Jokic und Connelly waren eng miteinander verbunden, der Center glaubt aber dennoch an eine positive Zukunft der Nuggets. Mit ihm, der dann der teuerste NBA-Star aller Zeiten sein dürfte.