Ein neuer Rekord bahnt sich an: Traumstart für das Derby in Klein Flottbek

Viel Sonnenschein, viele Zuschauer, viel Spitzensport und dazu die ersten glücklichen Gewinner. Mit einem Traumstart hat das Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Klein Flottbek begonnen. „Die Zufriedenheitsskala ist sehr weit oben“, meint Derby-Macher Volker Wulff, der sich in diesem Jahr womöglich sogar über einen neuen Besucherrekord freuen darf.

Insgesamt 29.000 Zuschauer kamen an den ersten beiden Turnier-Tagen in den Derby-Park nach Klein Flottbek. Ein starker Zuspruch. Geht es so weiter, wird am Ende der Woche vielleicht sogar erstmals die Marke von 100.000 Besuchern bei der Traditionsveranstaltung geknackt. Es wäre gleichzeitig womöglich ein Rekord für die Ewigkeit. Mehr ist auf dem Gelände kaum möglich.

Die Voraussetzungen sind gut. Die Wettervorhersage verspricht für Sportler und Besucher für die nächsten Tage beste Bedingungen. Was das für die Reiter und Pferde bedeutet, war bereits an den ersten Tagen in Klein Flottbek zu sehen.

Bei der ersten Spring-Derby-Qualifikation am Mittwoch blieben gleich 21 Paare ohne Fehler. Der Ire Shae Breen holte sich mit der schnellsten Runde Platz eins. Nicht weniger hochklassig lief das Championat von Hamburg am Donnerstag. Dort schafften es 18 Paare ohne Fehler durch den Parcours. David Will aus Dagobertshausen setzte sich im Stechen durch.

David Will feiert besondere Premiere in Hamburg

„Wir waren flott unterwegs. Aber es wäre auch noch ein bisschen schneller gegangen. Umso glücklicher bin ich, dass es gereicht hat“, freute sich Will, der erstmals beim Championat in Hamburg siegte. Zur Belohnung gab es einen Check über 20.000 Euro und ganz viel Applaus vom Hamburger Publikum.

Das könnte Sie auch interessieren: Derby-Macher vor „emotionalen“ Abschied in Klein Flottbek

Die zweite Derby-Qualifikation ist am Freitag (13.30 Uhr) das nächste Highlight in Klein Flottbek. Dann geht es für Pferd und Reiter erstmals über den berühmten „Wall“. Über 20.000 Zuschauer werden auch dann wieder dabei sein. Der nächste Schritt auf dem Weg zum neuen Derby-Rekord.