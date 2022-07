Drogenhandel und Geldwäsche? Radprofi von Polizei abgefangen

Der kasachische Rennstall Astana hat den kolumbianischen Radprofi Miguel Angel Lopez suspendiert, nachdem dieser am Flughafen in Madrid von der Polizei offenbar abgefangen und verhört worden war. Das Team sei über die Nachrichten in den spanischen Medien am Donnerstag „überrascht“ und verfüge derzeit über keine weiteren Details.

Bis die Umstände geklärt sind, werde Lopez daher suspendiert, schrieb das Team des früheren Telekom-Radprofis Alexander Winokurow am Freitag in einer Mitteilung.

Laut der spanischen Internetseite „Ciclo21“ wurde Lopez bei seiner Rückkehr aus Kolumbien im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den spanischen Arzt Marcos Maynar vernommen. Der Professor von der Universität Extremadura wurde am 11. Mai wegen Drogenhandels und Geldwäsche festgenommen, der Mediziner wies die Vorwürfe zurück.

Lopez gilt als guter Rundfahrer. Beim Giro d’Italia und der Vuelta fuhr er 2018 jeweils auf den dritten Gesamtrang, vor zwei Jahren wurde er Sechster bei der Tour de France. Nachdem der 28-Jährige beim Giro in diesem Jahr wegen einer Hüftverletzung ausgestiegen war, pausierte er zuletzt. (dpa/pw)