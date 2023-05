Ein Sieg beim Spring-Derby in Klein Flottbek ist ein Erfolg für die Ewigkeit. Entsprechend emotional wird es am Sontag bei der Entscheidung im 92. Deutschen Spring-Derby wieder werden. Wie triumphiert man auf dem schwersten Parcours der Welt? André Thieme, Nisse Lüneburg und Toni Hassmann kennen die Antwort. Sie haben das Derby jeweils schon dreimal gewonnen. In der MOPO sprechen sie über ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse.