Drama bei der Biathlon-WM: Deutsche Staffel verpasst Medaille

Die deutsche Frauen-Staffel hat bei der Biathlon-WM in Lenzerheide die erhoffte Medaille verpasst. Franziska Preuß, Sophia Schneider, Julia Tannheimer und Selina Grotian mussten sich im Rennen über 4 x 6 Kilometer trotz einer Aufholjagd mit Rang fünf zufrieden geben. Erstmals seit 2019 blieb das DSV-Quartett damit bei einem Großereignis ohne Medaille.

Gold ging souverän an Titelverteidiger Frankreich (0 Strafrunden+4 Nachlader) vor Norwegen (1+8/+1:06,8 Minuten) und Schweden (1+8/+1:44,5). Das DSV-Team (1+10) lag 1:58,4 Minuten zurück. Schneider hatte sich als Startläuferin eine Strafrunde geleistet. Die deutsche Staffel, in diesem Winter im Weltcup schon zweimal Sieger, war deshalb nach dem ersten Wechsel nur 16., die Hypothek letztendlich zu groß. Preuß verpasste so ihre fünfte Medaille in Lenzerheide.

Sophia Schneider entschuldigt sich für Schieß-Desaster

„Ich habe die Waffe nicht richtig ruhig bekommen. Ich hab den Stresss von der Strecke beim Schießen nicht wegbekommen. Ich bin sehr enttäuscht. Das ist nicht cool, wenn die Staffel so anfängt. Das tut mir leid für die Mädels“, sagte Schneider, die erstmals als Startläuferin unterwegs war, in der ARD.

Preuß war beim letzten Schießen dennoch an die Medaillenplätze herangelaufen. Der letzte Schuss aber ging daneben, auch der Nachlader saß dann nicht. „Das ärgert mich“, sagte Preuß. „Ich habe es noch mal spannend gemacht, um um das Podium zu kämpfen, aber es war ein Fehler zu viel.“

Massenstart-Rennen zum WM-Abschluss am Sonntag

Um 15.05 Uhr (ARD und Eurosport) folgt die Staffel der Männer über 4 x 7,5 Kilometer. Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Johannes Kühn und Philipp Horn wollen die erste deutsche Medaille seit Bronze 2020 in Antholz holen.

Die WM wird am Sonntag mit den Massenstart-Rennen der Frauen über 12,5 Kilometer (13.45 Uhr) und Männer über 15 Kilometer (16.05 Uhr/beide ARD und Eurosport) abgeschlossen. (sid/mp)