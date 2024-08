Drama bei den US Open: Tennis-Star muss Match nach 61 Sekunden beenden

Nicht einmal drei Punkte waren gespielt. Dann hieß es schon Spiel, Satz und Sieg Paolini. Die Italienerin Jasmine Paolini stand nach gut einer Minute in der dritten Runde von New York, nachdem sich ihre Gegnerin Karolina Pliskova verletzt hatte.

Beim Stand von 15:15 humpelte der tschechische Tennisstar während des dritten Ballwechsels zu ihrer Bank. Die ehemalige Nummer eins der Welt hatte starke Schmerzen im linken Fuß – auch die Physiotherapeutin konnte der 32-Jährigen nicht mehr helfen.

Quelqu'un a un souvenir d'un match plus rapide que ce Pliskova – Paolini à l'Us Open



Karolina s'est blessée au pied, au bout de 3 points !pic.twitter.com/PCufo5Thuu — TennisTemple (@tennistemple) August 29, 2024

Nicht das schnellste Match der US Open-Geschichte

Nach 61 Sekunden war das Match vorbei und Jasmine Paolini stand etwas verdutzt in Runde drei. „Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ich wünsche ihr alles Gute“, sagte die diesjährige French Open- und Wimbledon-Finalistin.

Das könnte Sie auch interessieren: Sensation! Superstar Alcaraz wird von Nobody abgeschossen und reagiert geschockt

Noch schneller und dramatischer ging es bei den US Open 1972 zu. Während der Erstrunden-Begegnung brach sich Chico Hagey das Bein, als er sich beim ersten Ball in einem Zaun verfing und sein Gegner Georges Goven, so in die zweite Runde einzog.