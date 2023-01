Djokovic triumphiert in Melbourne und schließt zu Nadal auf

Novak Djokovic hat zum zehnten Mal die Australian Open gewonnen. Der 35 Jahre alte Serbe setzte sich im Finale von Melbourne 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) gegen den elf Jahre jüngeren Griechen Stefanos Tsitsipas durch und schloss mit seinem insgesamt 22. Grand-Slam-Titel zum Spanier Rafael Nadal auf, der bislang alleiniger Rekordchampion war.

Mit dem Erfolg springt Djokovic auch zurück an die Spitze der Weltrangliste und löst Nadals Landsmann Carlos Alcaraz ab, der Down Under verletzt gefehlt hatte. Djokovic geht in seine 374. Woche als Nummer eins der Welt und baut damit seinen Bestwert aus.

Tsitsipas verpasst Sieg gegen Djokovic

Tsitsipas verpasste dagegen auch in seinem zweiten Finale den ersten Grand-Slam-Titel überhaupt für Griechenland. 2021 hatte er bereits das Endspiel der French Open gegen Djokovic verloren.

Das erste Jahreshighlight war mit viel Unruhe um Djokovic verbunden. Den Star aus Belgrad bewegte zunächst die Rückkehr nach Australien nach seiner Ausweisung im Vorjahr. Dann kämpfte er mit einer Oberschenkelverletzung, die im Finale keine Rolle mehr spielte. (sid/nswz)