Die Sport-Highlights 2024: Zweimal Heim-EM in Hamburg!

Die deutschen Sportfans dürfen sich im neuen Jahr auf eine Reihe spektakulärer Top-Ereignisse freuen. Handballer und Fußballer tragen 2024 ihre Heim-EM in deutschen Arenen, darunter auch in Hamburg, aus. Olympia in Paris ist auch nicht weit weg. Eine Auswahl der wichtigsten Sportevents der kommenden Monate.

Handball-EM in Deutschland (10. bis 28. Januar)

65 Spiele, 19 Tage, 6 Städte: Das Jahr der Europameisterschaften in Deutschland startet mit der Handball-EM. 24 Mannschaften spielen in Düsseldorf, Berlin, Mannheim, München, Hamburg und Köln um die europäische Krone. Die DHB-Auswahl will ihr Wintermärchen von 2007 wiederholen, als der Kader um Torhüter Henning Fritz Weltmeister im eigenen Land wurde. Favoriten sind diesmal erneut andere, das erklärte Ziel des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason ist das Halbfinale.

Ein handballerischer Leckerbissen wartet schon in der Vorrunde, wenn Deutschland auf Titelkandidat Frankreich trifft. Ein Highlight wird auch das Auftaktspiel gegen die Schweiz in der Düsseldorfer Fußball-Arena – über 50.000 Fans werden erwartet.

Hamburg ist Gastgeber der Hauptrundegruppe II – zwar ohne deutsche Beteiligung, dafür aber mit den skandinavischen Handball-Giganten. Am 17., 19., 21. und 23. Januar steigen jeweils drei Spiele in der Barclays Arena.

Biathlon-WM in Nove Mesto (7. bis 18. Februar)

Im Herzen Tschechiens werden an neun Wettkampftagen insgesamt zwölf WM-Titel vergeben – und die Deutschen um die Ex-Champions Franziska Preuß und Benedikt Doll rechnen sich nach ihrem starken Saisonstart zumindest Chancen auf einige Medaillen aus. In Nove Mesto finden die Rennen erst in den frühen Abendstunden unter Flutlicht statt, täglich sollen 20 000 Zuschauer und mehr auf das bergige Gelände strömen und für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen.

Die deutschen Erinnerungen an die bislang letzte WM rund 150 Kilometer südöstlich von Prag sind allerdings schlecht: Nie gab es weniger DSV-Medaillen als bei den Titelkämpfen 2013, nämlich nur einmal Silber für Andrea Henkel und einmal Bronze für die Männerstaffel.

Um Las Vegas hat der Profi-Sport lange einen großen Bogen gemacht – nun ist die Glücksspielmetropole Gastgeber des größten Einzelsport-Events der Welt. Der Super Bowl im American Football ist nach der Formel 1 im November das zweite ganz große Ding in Las Vegas binnen weniger Monate, die Wüste von Nevada wird mehr und mehr zum Mekka auch für Sport-Fans. Die Vegas Golden Knights sind Titelverteidiger in der NHL, die Basketballerinnen der Las Vegas Aces haben die Meisterschaft in der WNBA geholt.

Im Allegiant Stadium (rechts im Bild) der Las Vegas Raiders steigt 2024 der Super Bowl. dpa Im Allegiant Stadium (rechts im Bild) der Las Vegas Raiders steigt 2024 der Super Bowl.

Die Teilnehmer für die Super-Bowl-Premiere im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders ermittelt die NFL in den Playoffs Anfang 2024. Zu den Favoriten zählen neben Titelverteidiger Kansas City Chiefs auch die Philadelphia Eagles, die Miami Dolphins, die San Francisco 49ers und die Baltimore Ravens.

Eishockey-WM in Tschechien (10. bis 26. Mai)

In Ostrau und Prag will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erneut für einen Coup sorgen. Nach der sensationellen Vizeweltmeisterschaft von 2023 hofft das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf ähnliche Erfolge in Tschechien. Die DEB-Auswahl wird die Gruppenspiele gegen die Mitfavoriten USA und Schweden sowie gegen die Slowakei, Frankreich, Lettland, Polen und Kasachstan in Ostrau austragen. Spätestens im Halbfinale würde es in Prag weitergehen.

Ob NHL-Profis wie die Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl und Tim Stützle oder Top-Verteidiger Moritz Seider zum Kader stoßen werden, entscheidet sich erst nach der Playoff-Qualifikation der jeweiligen NHL-Teams. Auch ohne die Stars aus Nordamerika kann Bundestrainer Kreis auf eine Anzahl an Spielern mit hoher Qualität zurückgreifen wie selten zuvor in der Geschichte des Deutschen Eishockey-Bundes.

Leichtathletik-EM in Rom (7. bis 12. Juni)

Nach der enttäuschenden WM von Budapest ohne Medaille wollen Deutschlands Leichtathleten bei der EM wieder bei den Siegerehrungen dabei sein. Auch Weitspringerin Malaika Mihambo, die die WM-Saison verletzt vorzeitig beenden musste, ist dann wieder am Start. Zwei Jahre nach dem EM-Sommermärchen von München, als sich Gina Lückenkemper zur Doppel-Europameisterin krönte, strebt das deutsche Team auch Medaillen in Italiens Hauptstadt an. Den Höhepunkt ihrer Form wollen Mihambo & Co. aber bei den Olympischen Spielen im August erreichen.

Fußball-EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli)

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach drei verpatzten Turnieren darum, mit Bundestrainer Julian Nagelsmann endlich wieder Erfolge zu feiern. Den Auftakt macht die DFB-Auswahl im Eröffnungsspiel in München gegen Schottland. Es folgen die Gruppenpartien gegen Ungarn in Stuttgart (19. Juni) und am 23. Juni in Frankfurt/Main gegen die Schweiz.

Im Volksparkstadion steigen fünf Spiele der Fußball-EM 2024. WITTERS Im Volksparkstadion steigen fünf Spiele der Fußball-EM 2024.

Gespielt wird die Heim-EM, die nach dem Willen der Organisatoren um den früheren Weltmeister Philipp Lahm zum zweiten Sommermärchen nach der WM 2006 werden soll, außerdem in Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln und Berlin. Das Olympiastadion in der Hauptstadt ist für alle 24 Teilnehmer das Ziel der Träume – am 14. Juli wird hier das Finale gespielt. Titelverteidiger ist Italien.

Im Hamburger Volksparkstadion treffen am 19. Juni Kroatien und Albanien aufeinander. Zuvor am 16. Juni spielen die Niederlande gegen einen noch nicht feststehenden Playoff-Gegner. Am 22. (Gegner noch offen) und 26. Juni (gegen die Türkei) läuft Tschechien im HSV-Stadion auf. Den Abschluss bildet ein Viertelfinal-Spiel am 5. Juli.

Tour de France (29. Juni bis 21. Juli)

Mit Spannung schaut die Radsportwelt darauf, wie sich Edel-Einkauf Primoz Roglic beim deutschen Top-Rennstall Bora-Hansgrohe einfügt. Mit dem Transfer demonstrierte das Team: Wir wollen beim Gesamtsieg der Frankreich-Rundfahrt ein Wörtchen mitreden. Die Konkurrenz ist angesichts der zweimaligen Tour-Sieger Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar sowie Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel beachtlich.

Ohnehin wird die 111. Ausgabe der Tour historisch. Das Rad-Spektakel startet zum ersten Mal in Italien. Nach dem Grand Départ in Florenz und einigen anspruchsvollen Bergetappen endet die Tour wegen der Olympischen Spiele nicht wie sonst in Paris, sondern mit einem kniffligen Zeitfahren zwischen Monaco und Nizza.

Olympische Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August)

Zwischen Eiffelturm, Stade de France und Versailles plant Frankreichs Hauptstadt ein sportliches Spektakel der Superlative. Nach den traurigen Bildern von den leeren Rängen bei den Corona-Sommerspielen 2021 in Tokio wollen diesmal Millionen Fans dabei sein. Die Eröffnungsfeier auf der Seine soll Hunderttausende entlang des Flusses begeistern. Paris ist nach 1900 und 1924 zum dritten Mal Olympia-Gastgeber. An 16 Wettkampftagen fallen 329 Medaillen-Entscheidungen.

Mehr als 400 Athletinnen und Athleten aus Deutschland werden dabei sein, darunter die Basketball-Weltmeister um Dennis Schröder. Erfolge sollen im Deutschen Haus gefeiert werden, das in einem Rugbystadion im Pariser Südwesten eingerichtet wird. In Tokio hatte das deutsche Team seine schlechteste Medaillenausbeute seit der Wiedervereinigung erzielt – das soll diesmal wieder besser werden. (dpa/la)