„Die machen mehr Probleme“: Zverev überrascht mit Aussage über Psychologen

Tennisprofi Alexander Zverev hält nicht viel von einer Zusammenarbeit mit Mentaltrainern. „Da glaube ich nicht dran“, sagte der 25 Jahre alte Olympiasieger am Rande des Münchner Tennisturniers, das an diesem Montag beginnt. Er habe in der Vergangenheit zwar probiert, mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. „Aber ich habe das Gefühl, die machen mehr Probleme, als es sie wirklich gibt“, befand der gebürtige Hamburger.

Der zweimalige Sieger des Münchner Sandplatzturniers ist einer der wenigen Top-Profis, die keinen Mentaltrainer im Team haben. Zverev stimmte zwar zu, dass Tennis ein Kopf-Sport sei. „Aber es sind Probleme in deinem eigenen Kopf und nicht im Kopf von jemand anderem“, sagte der Hamburger, der seinen dritten Titel auf der Iphitos Anlage anstrebt. (dpa/mp)