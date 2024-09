Die Krönung: Mit Socken aus Hamburg zum WM-Titel

Es war der größte Moment ihrer Karriere. Und den feierte sie gebührend. Im Konfettiregen auf der berühmten Promenade des Anglais in Nizza schrie Triathletin Laura Philipp (37) ihre Emotionen heraus, hielt ihre Freudentränen nicht zurück: Nur kurz zuvor hatte sie sich zur neuen Weltmeisterin im Ironman gekürt – als erst zweite Deutsche überhaupt. Und ein Unternehmen aus Hamburg hatte großen Anteil daran.

Denn einer der Sponsoren von Laura Philipp ist „Incylence“. Das Hamburger Start-Up preschte 2018 mit Sportsocken auf den Markt – und ist seitdem vor allem bei Triathleten, Läufern und Radfahrern sehr beliebt.

Hamburger Unternehmen unterstützt deutsche Ironman-Weltmeisterin

Philipp hat von dem Hamburger Unternehmen mit Sitz in der Jarrestadt in Winterhude sogar eine Extra-Kreation speziell für die Weltmeisterschaften bekommen.

„Für mich waren meine Incylence ‚Kick Ass‘ Socken eine extra Motivation schon in den letzten intensiven Trainingswochen vor der WM in Nizza und auch bei der Weltmeisterschaft selbst. Mein Credo ist Work Hard (linke Socke), Have Fun (rechte Socke). Das Großartige ist, dass wir diese Motivation nun mit allen Triathleten und Sportlern mit den Socken teilen können“, sagt Laura Philipp nach ihrem WM-Titel zur MOPO.