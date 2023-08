Hamburger Tennis-Spielerin Carina Witthöft im Baby-Glück

In einem Instagram-Post verkündete die Hamburger Tennisspielerin Carina Witthöft (28) am Sonntag die erfreulichen Nachrichten: Casper Carlo Witthöft kam am 18. August zur Welt.

Die Bilder, die sie zur Geburt ihres Sohnes mit ihren Fans teilte, zeigen, wie glücklich die junge Familie ist. Zu sehen ist, wie Baby Casper Carlo auf dem Bauch seines Vaters Spencer Werner ruht und von Carina zärtlich gestreichelt wird.

Die neuen Eltern hatten erst kürzlich ihre Verlobung verkündet. Auf Instagram zeigte sie Ende Juli überglücklich ihren Verlobungsring und schrieb: „Yes Cheers to forever“ („Ja Prost auf die Ewigkeit“).

Ihr letztes Profi-Spiel hatte Witthöft 2019 bei den Australien Open gespielt. Ein Comeback blieb ihr aufgrund von körperlichen Beschwerden bisher verwehrt. Zunächst einmal wird die Hamburgerin sicherlich mit ihrer neuen Rolle als Mutter ausgelastet sein. Ihren ersten und einzigen WTA-Titel gewann sie 2017.