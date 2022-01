Nichts zu holen: Deutschlands corona-geplagte Handballer sind bei der EM an ihre Grenzen gestoßen. Im ersten Hauptrundenspiel setzte es gegen Titelverteidiger Spanien eine schmerzhaft deutliche 23:29 (12:14)-Niederlage. Die gute Nachricht: Es gab am Spieltag keinen weiteren Corona-Fall im deutschen Team. Christoph Steinert gab sogar ein irres Blitz-Comeback nach Quarantäne-Abbruch!

Der Schlusspfiff war eine Erlösung für die DHB-Auswahl, die zweite Halbzeit phasenweise eine Abreibung. „Wir haben einfach zu viel falsch gemacht“, sagte Kapitän Johannes Golla. Youngster Julian Köster sprach von einer „Lehrstunde“.

DHB-Team: Dämpfer gegen Spanien, Freitag gegen Norwegen

Zeit, um den Dämpfer zu verdauen, ist nicht. Schon am Freitag wartet mit Norwegen der nächste Gegner von Weltklasse-Format (20.30 Uhr, ZDF live).

Nur 20 Minuten lang konnte die nach zwölf Corona-Fällen und zahlreichen Nachnominierungen wieder einmal neu zusammengestellte Mannschaft den Spaniern vor 1683 Zuschauern in Bratislava Paroli bieten, führte sogar 10:9.

Dann begann das Fehlerfestival und in der Abwehr wurden die Lücken ein ums andere Mal so weit wie die Sträne Andalusiens. Im Angriff bissen sich die Mannen von Bundestrainer Alfred Gislason an der iberischen Mauer die Zähne aus. Es mehrten sich die schlechten Würfe und der überragende spanische Keeper Pérez de Vargas (16 Paraden) vernagelte seine Kiste.

Deutschland gegen Spanien 15 Minuten ohne Tor

Eine üble Schwächephase vor und nach der Halbzeitpause mit insgesamt 15 (!) Minuten ohne deutsches Tor sorgte früh für die Entscheidung. Die Spanier, Europameister 2018 und 2020, bestraften jeden Fehler gnadenlos. „Wir haben wieder eine neue Truppe auf dem Feld gehabt“, gab Golla zu bedenken. „Es ist einfach eine verrückte Situation.“

Verrückt war auch das Biltz-Comeback von Christoph Steinert. Eine Stunde vor Spielbeginn (!) hatte der Rückraumspieler in seiner Einzelzimmer-Isolation erfahren, dass er doch spielen darf – trotz Positiv-Test am Vortag!

Christoph Steinert: Blitz-Rückkehr nach Corona-Test-Wirrwarr

Die kuriose Erklärung: Der vom DHB beim Team selbst veranlasste zusätzliche PCR-Test von Steinert war „schwach positiv“, alle davor und danach durchgeführten offiziellen Tests des Veranstalters aber negativ, sodass der europäische Verband EHF kurz vor dem Spiel grünes Licht für einen Einsatz gab. In der Eile des Aufbruchs vergaß Steinert die Hälfte seiner Ausrüstung im Hotel, verpasste auch das Warm-up vor dem Spiel, holte dies in der Halbzeitpause nach.

„Kurz vor dem Spiel hatte ich alle Gefühle dieser Welt gleichzeitig“, bekannte Steinert nach Spielende sichtlich angefasst. Ein Wahnsinn. Am Freitag geht er weiter.

STATISTIK, Tore Deutschland: Golla (4), Zieker (4), Köster (3), Wiencek (2), Weber (2), Reichmann (2/2), Stutzke (2), Dahmke (1), Ernst (1), Wiede (1), Zerbe (1); Zeitstrafen: 2/0