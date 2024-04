DFB-Einsätze: Nationalspielerin kann ihren Hamburger Vater überholen

Nationalspielerin Pia-Sophie Wolter kann in Kürze die eher bescheidene Länderspiel-Bilanz ihres Vaters Thomas Wolter übertrumpfen. Der frühere zweimalige Meister von Werder Bremen hat bisher ebenso eine Partie im DFB-Trikot bestritten wie seine Tochter.

„Mit den Länderspielen ist es so, dass Papa sagt, ich habe 30 Minuten gespielt, er hat 60 Minuten gespielt. Noch ist er mir die 30 Minuten voraus“, sagte die 26 Jahre alte Defensivspielerin von Eintracht Frankfurt bei einer DFB-Pressekonferenz am Mittwoch. „Gucken wir mal, ob ich die einhole. Ich hoffe es. Es ist natürlich mein Ziel.“

Nach vier Jahren zum zweiten Länderspiel?

Nachdem man sich mit einem Sieg gegen Holland für Olympia qualifizieren konnte, startet das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch an diesem Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Linz gegen Österreich in die EM-Qualifikation. Am Dienstag geht es in Aachen gegen Island weiter.

Thomas Wolter spielte für Werder Bremen in der Bundesliga. WITTERS Thomas Wolter spielte für Werder Bremen in der Bundesliga.

Pia-Sophie Wolter hat ihr bisher einziges Länderspiel bereits 2020 bestritten und war danach unter anderem verletzungsbedingt lange nicht mehr im deutschen Kader. In dieser Saison überzeugte die gebürtige Bremerin jedoch regelmäßig in Frankfurt. Die Eintracht hat die Leihgabe vom VfL Wolfsburg jetzt auch fest verpflichtet.

Papa Thomas ist stolz auf seine Tochter

„Wir haben sehr gutes Verhältnis. Ich telefoniere eigentlich jeden Abend mit meinem Papa, auch wenn es mal nur kurz ist. Wenn er das Spiel gesehen hat, reden wir auch mal über Fußball“, sagte sie. „Es ist eher so, dass ich ihm Fragen stelle und von ihm gar nicht so viel Besserwisserisches kommt.“

Der gebürtige Hamburger Thomas Wolter (TuS Ottensen, HEBC, dann Werder) bestritt 1992 gegen Brasilien sein Länderspiel. „Meine Mama hat immer gesagt, dass wir uns auf dem Platz sehr ähnlich sehen, so vom Bewegungsablauf her“, erzählte Pia-Sophie Wolter. Der frühere Werder-Profi sei stolz darauf, „wie ich im Moment performe“. (dpa/pu)