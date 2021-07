Am Freitag begrüßte die WTA-Tour in Hamburg rund 700 Zuschauer am Rothenbaum. Die zwei verbliebenen deutschen Spielerinnen, Jule Niemeier und Andrea Petkovic zeigten dem Publikum eine tolle Leistung. Am Samstag stehen sich die zwei Viertelfinal-Siegerinnen im Halbfinale gegenüber. Und damit steht fest: eine Deutsche ist sicher im Finale!

Nach zwei Sätzen war alles klar. Turnierbotschafterin Petkovic schlug ihre Kontrahentin Ysaline Bonaventure aus Belgien nach 85 Minuten mit 6:2, 7:5. Heute trifft die 33-Jährige auf das deutsche Toptalent Niemeier, die ebenfalls den Halbfinaleinzug am Rothenbaum geschafft hat. Petkovic weiß, es wird kein leichtes Spiel gegen ihre Gegnerin am Samstag.

Hamburg European Open: Petkovic trifft auf Niemeier

Die 21-Jährige Niemeier aus Dortmund gewann gestern bereits ihr drittes Match bei den Hamburg European Open. Nach Siegen über Caroline Garcia aus Frankreich und Lokalmatadorin Tamara Korpatsch behielt sie auch gegen die French-Open-Halbfinalistin Tamara Zidansek aus Slowenien die Oberhand. Am Ende hieß es 6:2, 6:4. Mit diesem Sieg hat Niemeier zum zweiten Mal in ihrer Karriere bei einem WTA-Turnier den Einzug ins Halbfinale geschafft und sie ist optimistisch: „Ich traue mir den Turniersieg zu“, sagte sie selbstbewusst.

Ohne Satzverlust erreichte die topgesetzte Dajana Jastremska die Vorschlussrunde. Die Ukrainerin besiegte Sara Errani aus Italien und trifft im Halbfinale auf Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien.

Ab Samstag schlagen auch die Männer wieder am Rothenbaum auf. Am Wochenende wird zunächst die Qualifikation ausgespielt, bevor das ATP-Turnier am Montag dann richtig losgeht. Sicher dabei sind Publikumsliebling Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer.