Hamburger schwimmt Sensations-Rekord – und ist plötzlich der Schnellste der Welt!

Schwimmer Rafael Miroslaw hat einen deutschen Rekord über 100 Meter Freistil aufgestellt. Bei den Berlin Open schwamm der Hamburger die Distanz in 47,92 Sekunden und blieb damit als erster Deutscher unter der Marke von 48 Sekunden. Den bisherigen Rekord (48,24 Sekunden) stellte Marco di Carli im Jahr 2011 auf.

Mit der Bestmarke hat Miroslaw zudem bereits die Norm für die im Juni anstehende Weltmeisterschaft in Budapest und die im August stattfindende Europameisterschaft in Rom erfüllt. Der 21-Jährige setzte sich zudem an die Spitze der Weltjahresbestenliste, war 53 Hundertstel schneller als der bisher Führende Lewis Edward Burras aus Großbritannien.

Für eine weitere absolute Topleistung sorgte Lukas Märtens am Samstag bei den Swim Open in Stockholm. Der 20 Jahre alte Magdeburger schwamm über 400 Meter Freistil in 3:41,60 Minuten die weltweit beste Zeit seit sechs Jahren und war 1,76 Sekunden schneller als der Tunesier Ahmed Hafnaoui bei seinem Olympiasieg 2021 in Tokio.

Der Weltrekord von Paul Biedermann (Halle/Saale), 2009 in der Ära der Hightech-Anzüge erzielt, steht bei 3:40,07 Minuten. (sid/pfe)