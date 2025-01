Deutscher NFL-Star vor Playoff-Start: Irrer Touchdown-Jubel nur im Super Bowl

Anfang November feierte Footballstar Amon-Ra St. Brown seinen Touchdown gegen die Green Bay Packers mit einem Kopfstand, wiederholen möchte der Wide Receiver der Detroit Lions die besondere Jubelpose nicht. „Es ist verrückt. Mein Vater schreibt mir ständig: „Du musst es nochmal machen.’ Aber ich sage: Das kann ich nicht. Das war eine einmalige Sache”, so St. Brown vor dem Playoff-Start in der NFL. Nur im Falle des Sprungs in den Super Bowl werde er „vielleicht” umdenken.

Grundsätzlich sei es „verrückt zu sehen, wie viele Leute das bewegt”, sagte der Deutsch-Amerikaner. Eine Bäckerei in Rochester/Michigan hat etwa eine Torte angefertigt, St. Brown steht dort aus Teig lebensgroß im Schaufenster, unter der Woche fuhr der 25-Jährige hin. „Ich habe die Leute dort getroffen, Fotos gemacht, Zeit mit ihnen verbracht. Es war großartig, sie waren so nett”, berichtete St. Brown über seinen Besuch.

Die Lions belegten in der Regular Season Platz 1 der NFC

Vor dem Auftaktgegner hat der Passempfänger großen Respekt. „Die Jungs sind hungrig darauf, hart zu spielen”, sagte St. Brown über die Washington Commanders, „ich habe mir das Spiel am Sonntag angeschaut.” Washington hatte am Wildcard-Wochenende überraschend bei den Tampa Bay Buccaneers gewonnen (23:20), sich als einziges Auswärtsteam in der ersten Runde durchgesetzt.

Das könnte Sie auch interessieren: NFL-Premiere in Berlin: Zweimaliger Super-Bowl-Champion kommt

„Wir können es nicht erwarten. Wir sind heiß“, so St. Brown mit Blick auf das Duell in der Nacht zu Sonntag (02.00 Uhr/RTL und DAZN), „es sind die Playoffs. Es wird Spaß bringen.” Als Nummer eins der National Football Conference (NFC) hatte sich Detroit ein Freilos für den Auftakt erspielt und ist deshalb „etwas ausgeruhter als im Vorjahr”, so St. Brown: „Wir hatten ein zusätzliche Woche Pause.” Die Lions, in der vergangenen Saison im Halbfinale ausgeschieden, gehören diesmal zu den großen Titelfavoriten. (sid/mb)