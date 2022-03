Deutscher Leichtathlet stirbt nach Höhlen-Unglück auf Mallorca

Der ehemalige deutsche Leichtathlet Alexander Lubina ist im Alter von 42 Jahren bei einem Unglück auf Mallorca ums Leben gekommen.

Das bestätigte sein Verein TV Wattenscheid 01: „Der TV Wattenscheid 01 Leichtathletik e.V. ist mit den Gedanken bei den Angehörigen von Alexander Lubina und wünscht den Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit vor allem Stärke.“

Nach Angaben der spanischen Guardia Civil war der Langstreckenläufer in einer Höhle in Cala Serena von einer Welle erfasst und gegen die Felsen geschleudert worden. Taucher konnten die Leiche erst in der Nacht aus der Höhle bergen.

Lubina war unter anderem 2002 bei der EM in München über 10.000 m gestartet. Insgesamt gewann er elf deutsche Meistertitel. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn. (sid/fe)