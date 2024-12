Deutscher Darts-Star Schindler: Ein ganz besonderer Fan fiebert bei WM-Auftakt mit

Eines ist Martin Schindler sicher, wenn er am Sonntag im Ally Pally unter das Brennglas der Darts-Welt schreitet: die bedingungslose Unterstützung seiner zweijährigen Tochter Hailey. „Man merkt diese bedingungslose Liebe, die sich einfach toll anfühlt“, sagte Schindler vor seinem Auftaktduell gegen den Engländer Callan Rydz.

Die deutsche Nummer eins will es in London ins Achtelfinale schaffen – mindestens. Und wird der Weg mal schwer, „versuche ich mir immer wieder, wenn es in mir kriselt, diesen Gedanken hervorzurufen und mir vorzustellen: ‚Papa, du schaffst das – Papa, du machst das’“, sagt Schindler.

Er selbst habe immer zu seinem eigenen Vater aufgesehen, „als ob er der größte Held gewesen ist und war. Ich stelle mir vor, wie das für meine Tochter in Zukunft immer sein wird, wie sie auf den Fernseher guckt und sagt: ‚Papa ist der Größte, Papa ist der Tollste‘.“

Schindler mit Auslosung zufrieden

Gegen Rydz stehen die Chancen des 28-Jährigen gut, in die dritte Runde einzuziehen. „Die Auslosung hätte definitiv schlimmer ausfallen können“, sagte Schindler, „gegen Callan habe ich bisher zwölf- oder 13-mal gespielt und noch nie verloren. Ich hoffe, das ändert sich bei der WM nicht.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Sehr eindeutige Gesten“: Olympia-Star rastet erneut aus und wird gesperrt

Ohnehin sei für ihn alles andere als der Einzug in die Runde der besten 16 „ein enttäuschendes Ergebnis und nicht akzeptabel“, sagte der 22. der Weltrangliste. Schindler ist zum sechsten Mal bei der WM im Ally Pally dabei, mehr als Runde drei war bislang nicht drin. Nun träumt er groß. In diesem Jahr „darf es auch gerne das Viertelfinale, dann gerne das Halbfinale und natürlich auch der Weltmeister-Titel sein“.

Die WochenMOPO vom 20. bis 26.12.2024 MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Wirte schlagen Alarm: „Gäste klauen einfach alles!”

– Tödliche Schüsse: Warum wurde der 20-jährige Eldin B. vor einem Spielplatz erschossen?

– Zu Weihnachten: Die besten Menüs, Gebäck-Tipps und Anekdoten der Hamburger:innen

– Extragroße Rätsel-Beilage zum Fest mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Stuttgarts Top-Stürmer Ermedin Demirovic wurde beim HSV aussortiert – jetzt geht’s gegen St. Pauli

– 28 Seiten Plan7: Andrew Ridgeley von Wham! über alte Zeiten und den Hype um „Last Christmas“ und Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Das klingt großmäulig, doch Schindlers Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr. Im zurückliegenden Jahr gewann der Strauberger gleich zwei Titel. Im April besiegte er bei den International Darts Open den früheren Weltmeister Gerwyn Price, im September legte er mit dem Gewinn der Swiss Darts Trophy noch einen drauf. „2024 war spielerisch nicht mein bestes Jahr, aber ergebnistechnisch war es hervorragend“, fasst er zusammen.

Schindler geht mit Selbstvertrauen in die WM

Für den Finaleinzug in London müsste er unter Umständen Ex-Weltmeister wie Michael van Gerwen oder Gary Anderson aus dem Weg räumen – Topfavorit Luke Littler und Titelverteidiger Luke Humphries befinden sich auf der anderen Seite des Turnierbaums. „Das sind die Leute, die du schlagen musst, wenn du Weltmeister werden willst“, sagt Schindler und blickt voraus: „In diese Kategorie will ich hineinrutschen. Wenn ich meine Checks bringe, kann ich jedem Spieler gefährlich werden.“ Und wenn es doch mal schwierig wird, dann denkt er an Hailey: Papa, du schaffst das. (sid/mp)