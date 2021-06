Deutscher Basketballer: Theis plädiert für NBA-Neustart in Disney World!

Der deutsche Basketball-Profi Daniel Theis hat sich dafür ausgesprochen, die NBA in Disney World in Orlando fortzusetzen.

Der Center der Boston Celtics begründete diesen Wunsch damit, dass auch die Familien in diesem Szenario mit dabei sein könnten: „Kein Spieler ist gern sechs Wochen von der Familie getrennt“, sagte Theis der „Sport Bild“. „Ich fände es gut, wenn alle Spieler mit ihren Familien für die Zeit in Disney World in Orlando untergebracht werden.“

Theis plädiert für NBA-Neustart in Disney World!

Die NBA plant die Saison an einem Spielort auszutragen, neben Orlando ist auch noch Las Vegas im Gespräch. Doch für Theis gibt es einen weiteren guten Grund, warum Disney World der perfekte Ort für den Neustart wäre. Zwar könne man den Park nicht verlassen, damit das Risiko einer Ansteckung minimiert wird, aber „vielleicht kann ein Teil des Unterhaltungsprogramms sogar laufen für die Kinder. Ich habe ja selbst eine vierjährige Tochter und einen sechs Monate alten Sohn“, sagte der 28-Jährige.

Wann die NBA aus ihrer Corona-Pause zurückkehren wird, ist weiterhin offen. Vor dem Abbruch rangierte die Celtics mit Theis auf Platz drei der Eastern Conference.