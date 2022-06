Nach Schrumpf-Derby: Galopp-Spektakel in Horn kehrt im großen Stil zurück

Nach dem Derby ist vor dem Derby! Die internationale Springreit- und Dressur-Elite hat sich gerade erst ihr Stelldichein in Klein Flottbek gegeben, jetzt bereitet sich die Galopp-Szene auf ihr Highlight in Hamburg vor: Das Derby-Meeting in Horn (26. Juni bis 3. Juli) – erstmals seit Beginn der Pandemie wieder im Großformat.

Nach zwei stark verkürzten und abgespeckten Turf-Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren gehen die Veranstalter wieder in die Vollen. Es gibt fünf Renntage (Sonntag, Mittwoch, Freitag Samstag, Sonntag) bei voller Zuschauerkapazität.

„Zuletzt war das Derby geschrumpft. In diesem Jahr ist alles normal“, freut sich Hans-Ludolf Matthiessen, Präsident des Hamburger Renn Clubs (HRC).

Galopp-Derby in Hamburg Ende Juni, Anfang Juli wieder im großen Stil

Höhepunkt war ist und bleibt natürlich das mit 650.000 Euro Preisgeld dotierte IDEE 153. Deutsche Derby am 3. Juli. „Das ist der Renntag des Jahres Jahres!“, betont Matthiessen. 58 Pferde sind derzeit gemeldet, von denen am Ende die besten 20 Dreijährigen starten dürfen. Noch nicht geklärt ist, ob ARD oder ZDF übertragen.

Der HRC-Boss erwartet ein „hochinteressantes Rennen mit allen Möglichkeiten.“ Heißt: „Es gibt keinen Favoriten.“ Klar ist: Der Sieger kassiert 390.000 Euro Prämie.

Deutsches Derby in Horn am 3. Juli – 20.000 Zuschauer erwartet

Zum Derby-Sonntag werden rund 20.000 Zuschauer erwartet, an den anderen Renntagen je nach Wetter zwischen 4000 und 9000. Im vergangenen Jahr waren pandemie-bedingt lediglich 1000 pro Tag erlaubt und die Wettschalter mussten geschlossen bleiben. In diesem Jahr erwartet der HRC einen Wettumsatz auf der Anlage und online von über zwei Millionen Euro. „Die müssen es schon werden“, stellt Matthiessen klar.

Das Rahmenprogramm wird ausgeweitet und soll attraktiver werden. So wird es Musik und Show-Acts und ein internationaleres gastronomisches Angebot geben. Der erste Sonntag am 26. Juni ist ein „Familien-Renntag“.

Torquator Tasso tritt zur Titelverteidigung im Hansa-Preis an

Insgesamt werden in der Derby-Woche 50 Rennen (knapp zwei Millionen Euro Preisgeld und Züchterprämien) ausgetragen, darunter mehrere Hochkaräter. Das in den letzten beiden Jahren erfolgreichste deutsche Galopppferd Torquator Tasso tritt zur Titelverteidigung im Großen Hansa-Preis an. Ein Hindernisrennen, das bekannte Seejagdrennen, wird es in diesem Jahr nicht geben.

Tickets für das Galopp-Derby gibt es unter www.galopp-hamburg.de/tickets.