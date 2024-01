„Der kommt mir bekannt vor“: Tournee-Experte kommentiert eigenen Sohn

Der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster hat als TV-Kommentator des Bergiselspringens in Innsbruck viel Humor bewiesen. „Der kommt mir doch bekannt vor“, sagte Schuster am Eurosport-Mikrofon, als sein Sohn Jonas in der Qualifikation auf dem Balken Platz nahm.

Für den Österreicher Jonas Schuster (20) war es das Debüt bei der Vierschanzentournee.

Jonas Schuster unter den besten 50

Im TV-Studio freute sich Vater Werner mit. „Mein Sohn ist sehr freudvoll zum Bergisel gegangen. Er freut sich riesig, dass er sich das erarbeitet hat. Als Elternteil ist es auch sehr spannend zu erleben, was in so einem jungen Mann vorgeht. Viel Glück, Jonas“, sagte der ehemalige DSV-Coach.

Das Daumendrücken half: Schuster flog mit der Startnummer 1 auf 116,5 m und schaffte als 47. den Sprung in den Wettkampf der besten 50 am Mittwoch (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Gleichzeitig setzte er eine Familientradition fort: Schon Opa Willy Schuster (86) nahm zwischen 1963 und 1970 an der Tournee teil, Vater Werner (54) gab 1986 sein Tournee-Debüt. (jh/sid)