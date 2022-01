Die Zeit der kämpferischen Worte und verbalen Zuversicht ist vorbei. Ab sofort sollen auf auf dem EM-Parkett Taten folgen. Beim ersten Turnier nach dem großen Umbruch wollen die deutschen Handballer mit einem Sieg in ihre Mission Neuanfang starten. Angeführt von einem Kapitän, dessen Kür viele überrascht hat – auch ihn. Johannes Golla ist ein Anführer der etwas anderen Art.

Es ist nicht die Anzahl seiner Erfolge oder Länderspiele und schon gar nicht seiner Lebensjahre, die ihn als Mann für die Binde prädestiniert haben. Der Kreisläufer bringt jede Menge Leidenschaft, Professionalität, Teamspirit, Kommunikationsfreude, Empathie und vor allem Perspektive mit.

Handball-EM: Deutschland startet gegen Belarus

Wer sich fragt, warum Golla mit seinen vergleichsweise wenigen 35 Länderspielen und erst 24 Jahren (als Bundestrainer Alfred Gislason ihn Anfang November zum Nachfolger von Uwe Gensheimer bestimmte, war er noch 23) DHB-Kapitän ist, dazu der jüngste aller Zeiten, sollte bedenken, dass Deutschland 2024 Gastgeber der EM und 2027 der WM ist.

Golla ist erst 24 – aber schon Kapitän der deutschen Handballer

„Dass man in meinem Alter und mit der kurzen Nationalmannschaftskarriere schon Kapitän wird, ist ungewöhnlich“, weiß Golla, aber er sei „nicht mehr unerfahren“, spielt seit 2018 mit der SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga und Champions League auf höchstem Niveau. Er ist reflektiert, wirkt reif.

Neue Handball-Ära? Der DHB richtet 2024 die EM und 2027 die WM aus

Der muskulöse Kämpfertyp ist der Anführer für eine neue Ära im deutschen Handball, ein Kapitän mit Zukunft, der die Mannschaft in diesem für den DHB so wichtigen Jahrzehnt führen soll. 2027 wäre er 29 – im perfekten Handballer-Alter. Auch das ist ein Grund, warum er und nicht Patrick Wiencek (32/153 Länderspiele) der neue Kapitän ist.

Bei der Handball-WM 2021 nutzte der Flensburger Golla seine Chance

Schon jetzt ist Golla Leistungsträger und akzeptierter Führungsspieler, hat im Nationaltrikot einen steilen Aufstieg hinter sich, seitdem er bei der WM 2021 in Ägypten seine Chance nach den Absagen der Stammkräfte am Kreis eindrucksvoll genutzt hatte und aus deutscher Sicht die Entdeckung des Turniers war.

Bei dieser EM will Golla vorangehen, angefangen am Freitag, wenn die DHB-Auswahl zum Auftakt der Vorrundengruppe D in Bratislava auf Belarus trifft (18 Uhr, ARD live). Die Vorfreude auf das Turnier ist groß, die „Anspannung ist nicht zu groß, weil ich ein gutes Gefühl habe.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein Tier!“ Experte Martin Schwalb stellt die DHB-Neulinge bei der Handball-EM vor

Dass er in jungen Jahren bereit und in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, zeigt sich auch im Privaten. Golla ist schon Vater, hat mit Freundin Elena (beide haben sich am Jahresende verlobt) eine zehn Monate alte Tochter, Juna Liv. Es läuft einfach für Johannes Golla. Die Glückssträhne darf sich gerne bei der EM fortsetzen.