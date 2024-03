„Das macht total abhängig“: Ex-Tennis-Star Petkovic über eine schlimme Phase

Ex-Tennisspielerin Andrea Petkovic veröffentlicht ihr zweites Buch, in dem sie ihr Karriereende verarbeitet. Tennis war ihre Identität und wie eine Sucht. Schreiben will sie noch als Seniorin.

Andrea Petkovic hat die Wucht ihres Karriereendes selbst überrascht. „Es ist wie deine Familie. Leistungssportlerin zu sein, ist eine Identität. Ich glaube, man hat das Gefühl, man nimmt einen ganzen Teil seiner selbst und schmeißt den weg“, sagte die 36 Jahre alte ehemalige Tennisspielerin. „Ich habe die ganze Erfahrung des Karriereendes ein bisschen unterschätzt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe mir so viele andere Sachen aufgebaut, für mich wird es nicht so schlimm, Tennis loszulassen. Und dann Boom, Überraschung: Es war sehr schlimm.“

Andrea Petkovic hatte 2022 ihre Tennis-Karriere beendet

Über ihr Karriereende und den Schritt in ihr neues Leben hat die frühere Weltklasse-Tennisspielerin das Buch „Zeit, sich aus dem Staub zu machen“ geschrieben, das an diesem Donnerstag erscheint.

Tennis nimmt die Darmstädterin, die bei den US Open 2022 mit dem Profisport Schluss machte, wie eine Sucht wahr. „Dieses ständige K.o.-System macht total abhängig, weil es so eine klare Struktur hat. Du wirst entweder belohnt mit einem Sieg oder du wirst bestraft mit einer Niederlage, und es gibt nichts dazwischen“, sagte Petkovic: „Das normale Leben ist viel, viel komplexer. Wenn man als Tennisspielerin aufgewachsen ist, gewöhnt man sich an ein Schwarz-Weiß-Denken.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Fauxpas beim Hamburg-Marathon: Diesmal will Koech durchs richtige Ziel laufen

Die Neuerscheinung ist bereits ihr zweites Buch nach ihrem Debüt „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“, das sie während ihrer Karriere veröffentlichte. Sie könne sich nicht vorstellen, jemals nicht zu schreiben, erklärte die ehemalige Nummer neun der Welt: „Wenn ich mich mit 80 Jahren irgendwo sitzen sehe, sehe ich mich immer noch schreiben. Wahrscheinlich werde ich dann Texte ins Handy diktieren, je nachdem, was man in 50 Jahren dann macht.“ (lg/dpa)