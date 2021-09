„Das kotzt mich an!“ Zverev schaltet sich in Klo-Zoff um Tsitsipas ein

Neue Runde im Klo-Zoff der Tennis-Stars! Alexander Zverev hat in der Diskussion um zu lange Toilettenpausen während der Matches von Topspieler Stefanos Tsitsipas eine neue Taktik angekündigt. „Das nächste Mal, wenn ich gegen ihn spiele und er auf die Toilette geht, gehe ich auch auf die Toilette und komme nach ihm zurück“, sagte Zverev nach seinem Auftaktsieg bei den US Open.

Am Vortag war wegen einer etwa achtminütigen Pause des Griechen Tsitsipas vor dem entscheidenden Satz im Duell mit Andy Murray die Diskussion hochgekocht, die schon länger schwelt. Murray beschwerte sich mit deutlichen Worten und sagte, er habe den Respekt vor Tsitsipas verloren. Auch Zverev hatte nach seinem Sieg in Cincinnati das Verhalten von Tsitsipas kritisiert.

„Es geht um Respekt“: Alexander Zverev kritisiert Stefanos Tsitsipas

Es gehe um den „Respekt unter den Spielern und gegenüber unserer Sportart. Vielleicht geht er ja wirklich nur aufs Klo, aber es passiert einfach zu oft. Das kotzt mich an. Das hat Tsitsipas nicht nötig“, so Zverev. „Man darf das machen, aber es gibt so etwas wie eine ungeschriebene Regel“, sagte Zverev nun in New York. Tsitsipas hatte darauf verwiesen, dass er sich im Rahmen der Statuten bewege.

Und Zverev geht noch weiter. Den Vorwurf, dass Tsitsipas sich in den längeren Pausen via Handy coachen lässt, findet er nicht abwegig. „Es hat doch jeder gesehen, dass sein Vater in Cincinnati getextet hat und nach der Pause spielte Stefanos eine komplett andere Taktik. Entweder er war in einem Zauber-Zimmer oder…“

US Open: Alexander Zverev und Novak Djokovic in Runde zwei

Der Olympiasieger hatte beim 6:4, 7:5, 6:2 gegen den Amerikaner Sam Querrey in nur 1:40 Stunden keine große Mühe. „Das Match war okay, eine erste Runde gegen einen Spieler, der auf Hartplatz extrem gefährlich ist. Deshalb bin ich zufrieden mit dem Dreisatz-Sieg“, sagte Zverev nach der Partie bei Eurosport. Er trifft nun auf den Spanier Albert Ramos-Viñolas.

Auf dem Weg zum angestrebten Grand Slam hat Novak Djokovic bei den US Open die erste Hürde genommen. Der Topfavorit aus Serbien gewann am Dienstag gegen den 18 Jahre alten Dänen Holger Rune mit 6:1, 6:7 (5:7), 6:2 und 6:1 und hatte dabei nur im zweiten Satz ein paar Probleme. Nach seinen Siegen in Melbourne, Paris und Wimbledon will Djokovic in New York unbedingt auch das vierte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison gewinnen. Das gelang vor ihm bei den Herren zuletzt dem Australier Rod Laver 1969.

Djokovic bekommt es in der zweiten Runde nun mit Tallon Griekspoor zu tun. Der Niederländer setzte sich überraschend gegen Jan-Lennard Struff mit 2:6, 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, 7:5 durch. Für die deutsche Nummer zwei war es der nächste Rückschlag, seit einigen Wochen findet der 31-Jährige bereits nicht mehr seine Form.

Außer Struff verabschiedeten sich am zweiten Tag der US Open auch Yannick Hanfmann und Qualifikant Maximilian Marterer. Der Kölner Oscar Otte schaffte in New York dagegen erstmals in seiner Karriere den Sprung in die zweite Runde. Der Qualifikant bezwang den an Nummer 20 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego mit 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). (sid/dpa/tha)