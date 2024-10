„Grenzt an Verarschung“: Ski-Experte wütet wegen Gerüchten um Ex-Superstar Vonn

Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier hält wenig von den Comeback-Plänen von Lindsey Vonn. „Meiner Meinung nach ist das nur eine Show. Das grenzt an Verarschung“, sagte Wasmeier (61) bei Sport1 über die angedachte Weltcup-Rückkehr der einstigen Speed Queen.

Wasmeier warnte: „In der Regel ist es saugefährlich, wenn du solche Aktionen machst und dann auch noch in den Speed-Disziplinen fährst. Ganz ehrlich: Wenn du nicht weiter völlig fit bleibst, fällt dir alles nicht mehr so leicht. Du bist auch nicht mehr so reaktionsfähig wie ein 25-Jähriger.“

Vonn plant Start als Vorläuferin

Die 40 Jahre alte Vonn habe eine Rückkehr aus seiner Sicht auch gar nicht nötig. „Die ist sowieso eine der besten Athletinnen, darum soll sie es bleiben lassen. Die soll sich feiern lassen für das, was sie erreicht hat“, sagte Wasmeier und ergänzte: „Ich würde mich zu Tode schämen, wenn ich da hinunterfahre und plötzlich zehn Sekunden Rückstand habe. Da lacht dich dann jeder aus.“

Vonn plant zunächst einen Start als Vorläuferin beim Weltcup in Beaver Creek Mitte Dezember. Danach könnte sie mithilfe der neuen Wildcard-Regel auch wieder Rennen bestreiten. (SID/js)