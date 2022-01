Das erste Mal seit „Cool Runnings“: Jamaika meldet Viererbob für Olympia

Der Verband verspricht schon mal „Fire on Ice“: Erstmals überhaupt wird Jamaika bei den Spielen in Peking (4. bis 20. Januar) in drei olympischen Bob-Wettbewerben vertreten sein. „Wir starten im Vierer, im Zweier und im Monobob der Frauen“, verkündete das „Team Jamaica“ am Montag auf seinem offiziellen Twitter-Account.

Zum ersten Mal seit Calgary 1988 ist Jamaika wieder mit einem Vierer bei Olympia vertreten. Seinerzeit inspirierte das Team um Pilot Dudley Stokes Hollywood-Regisseur Jon Turteltaub zu seinem mehrfach preisgekrönten Disney-Film „Cool Runnings“.

Seither sind jamaikanische Bob-Schlitten zwar keine Seltenheit mehr im Weltcup, doch für den Viererbob ist es das olympische Comeback nach 34 Jahren.

Der Verband des karibischen Inselstaates kämpft derweil mit massiven finanziellen Problemen. Um seinen Athleten ein optimales Equipment zur Verfügung zu stellen, wurden seit November 2021 mittels einer Crowdfunding-Aktion unter dem Motto „Coole Schlitten für das heißeste Ding auf dem Eis“ allerdings erst 4000 statt der angestrebten 194.000 Dollar gesammelt. „Unsere Athleten arbeiten hart und mit großer Hingabe, aber ohne Top-Schlitten können sie nie ihr Potenzial abrufen“, heißt es dazu auf der verbandseigenen Website. (sid/jhs)