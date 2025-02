Darts-Stars Littler und van Gerwen liefern sich unglaubliche Neuauflage des WM-Finals

In einer phänomenalen Neuauflage des WM-Finals hat der niederländische Darts-Star Michael van Gerwen Weltmeister Luke Littler besiegt. Zum Auftakt der Premier League setzte sich van Gerwen in Belfast am Donnerstagabend denkbar knapp mit 6:5 Legs durch.

Beide Spieler schaukelten sich dabei hoch, Littler (18) verlor letztlich trotz eines überragenden Drei-Pfeile-Schnitts von 113,91 Punkten. Der dreimalige Weltmeister van Gerwen spielte 105,91 – Werte jenseits von 100 gelten als Weltklasse. Beide warfen je sechs 180er.

Luke Humphries siegt am ersten Premier-League-Spieltag

Im Londoner Alexandra Palace hatte Littler das WM-Finale am 3. Januar mit 7:3 Sätzen gewonnen. Bei den Dutch Masters in Den Bosch schlug er van Gerwen im Viertelfinale zuletzt 6:3.

Den Sieg am ersten der 16 Spieltage, die jeweils als Mini-Turniere mit den acht Teilnehmern gespielt werden, sicherte sich Luke Humphries. Der Weltranglistenerste aus England setzte sich im Endspiel gegen van Gerwen mit 6:5 durch und geht als Tabellenführer in die zweite Woche. Kommenden Donnerstag gastiert die renommierte Liga in Glasgow. (aw/sid)